Представлен игровой ноутбук Acer Predator Blade Neo с видеокартой RTX 4060

Компания Acer анонсировала свой новый игровой ноутбук Predator Blade Neo. Новинка отличается тонким и легким дизайном. Толщина ноутбука составляет всего 18,82 мм, вес – 2,05 кг.

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Особенности

Acer Predator Blade Neo (также известный как Predator Triton Neo 16) заключён в корпус из алюминиевого сплава и оснащён 16-дюймовым дисплеем с разрешением 2,5K и сверхбыстрой частотой обновления 240 Гц. Экран поддерживает 100% охват цветового пространства DCI-P3 и коррекцию цвета Calman. Геймерам также понравится то, что дисплей поддерживает технологию G-SYNC.

За производительность лэптопа отвечает процессор Intel Core Ultra 7 155H или Core Ultra 5 125H. Кроме того, в обоих вариантах используется дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4060 и 16 ГБ оперативной памяти. Как утверждает производитель, благодаря встроенному нейромодулю ноутбук способен выполнять ИИ-операции (например, шумоподавление для голосового чата) локально, без использования онлайн-сервисов.

За охлаждение отвечает система с кулерами и тепловыми трубками. Также стоит отметить батарею ёмкостью 76 Втч, мощное зарядное устройство на 230 Вт, и беспроводную сетевую карту Killer AX1675i для онлайн-игр без задержек. Acer предоставляет 3-летнюю гарантию с обслуживанием на месте покупки и глобальную гарантию сроком на 1 год.

Сроки выхода и цена

Продажи Acer Predator Blade Neo стартуют на JD.com 8 апреля. Стоимость ноутбука составляет: