В PS Plus раздают Immortals of Aveum и еще две игры

Всем подписчикам базового тарифа PS Plus Essential стали доступны три игры: стратегия Minecraft Legends, магический шутер Immortals of Aveum и рогалик Skul: The Hero Slayer.

Minecraft Legends (PS4, PS5)

Стратегия по культовой вселенной, релиз которой состоялся в апреле 2023 года. Игру приняли в целом тепло.

Видео доступно на YouTube-канале Minecraft. Права на видео принадлежат Mojang.

Immortals of Aveum (PS5)

Это магический шутер от Electronic Arts. Игра провалилась в продажах и получила в целом смешанные отзывы от критиков и игроков.

Видео доступно на YouTube-канале Immortals of Aveum. Права на видео принадлежат EA.

Skul: The Hero Slayer (PS4)

Высокооценённый рогалик от корейского издательства Neowiz.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Neowiz.

Забрать тайтлы можно до 6 мая.