В PS Plus раздают Immortals of Aveum и еще две игры

В PS Plus раздают Immortals of Aveum, Minecraft Legends и Skul: The Hero Slayer
Всем подписчикам базового тарифа PS Plus Essential стали доступны три игры: стратегия Minecraft Legends, магический шутер Immortals of Aveum и рогалик Skul: The Hero Slayer.
Minecraft Legends (PS4, PS5)
Стратегия по культовой вселенной, релиз которой состоялся в апреле 2023 года. Игру приняли в целом тепло.
Видео доступно на YouTube-канале Minecraft. Права на видео принадлежат Mojang.
Immortals of Aveum (PS5)
Это магический шутер от Electronic Arts. Игра провалилась в продажах и получила в целом смешанные отзывы от критиков и игроков.
Видео доступно на YouTube-канале Immortals of Aveum. Права на видео принадлежат EA.
Skul: The Hero Slayer (PS4)
Высокооценённый рогалик от корейского издательства Neowiz.
Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Neowiz.
Забрать тайтлы можно до 6 мая.
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