Финал Премии "Бизнес-Успех" соберет в Москве свыше 2 000 предпринимателей со всей страны

10 апреля в Москве состоится финал XIII сезона Национальной предпринимательской премии "Бизнес-Успех". На мероприятие приглашены ключевые фигуры российского бизнеса и политики - федеральные министры, руководители госкомпаний и известные предприниматели. Форум посетят участники более чем из 40 регионов России. Участие очно и онлайн бесплатное.

Бизнес-форум на площадке Marriott Imperial Plaza откроет Игорь Манн, известный маркетер России, кандидат экономических наук, автор бестселлеров в области бизнеса, основатель издательства "Манн, Иванов и Фербер". Во время своего мастер-класса "Гроуинг - 22 маркетинговые активности, которые быстро увеличивают продажи, оборот или прибыль" Игорь Манн расскажет, как улучшить контакт с клиентом, выстроить позиционирование и сформировать правильный маркетинг. Это уникальный шанс получить конкретные инструменты, которые помогут добиться максимального развития бизнес-проекта.

Помимо этого на протяжении всего дня 10 апреля участников ожидает насыщенная деловая программа с 4 параллельными залами, где будут проходить круглые столы и мастер-классы на темы экспорта, женского и молодежного предпринимательства, стратегии развития компании и многое другое. Параллельно в экспозоне будет представлена продукция и технологические решения российских компаний со всей страны.

Также в рамках форума пройдет "суперфинал" XIII сезона Премии "Бизнес-Успех", где ТОП-30 российских предпринимателей в формате 3-минутных TED-выступлений расскажут о своем бизнесе и пути к успеху. По итогам выступлений конкурсная комиссия определит победителей, которым на вечерней церемонии награждения будут вручены ценные призы и подарки.