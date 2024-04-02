Capcom отчиталась о продажах Dragon's Dogma 2 и всей серии

Согласно официальным данным Capcom, общие продажи ролевой новинки Dragon’s Dogma 2 превысили 2,5 млн копий. Напомним, что игра вышла 22 марта на PC, PS5 и Xbox Series.

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Тем временем общие продажи серии Dragonʼs Dogma перевалили за отметку в 10 млн копий. Её изначальный релиз состоялся в далёком 2021 году на PS3 и Xbox 360, после чего Capcom выпустила расширенную версию Dragon’s Dogma: Dark Arisen в 2013 году. В настоящее время первая часть доступна для игры и на консолях прошлого поколения, а также на Nintendo Switch.

Напомним, что Dragonʼs Dogma 2 показала крупнейший старт продаж в Британии с начала 2024 года. В свежем чарте местной розницы она опустилась на пятое место.

Кроме того, Dragonʼs Dogma 2 недавно получила патч, который добавил несколько важных опций и значительно уменьшил число лагов в городах.