В России зафиксировали аномальный спрос на видеокарты

Первый квартал 2024 года стал рекордным с точки зрения продаж видеокарт в России – прирост год к году составил 23%. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе онлайн-ритейлера «Ситилинк».

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Прирост объема продаж в штуках в первом квартале 2024 года год к году составил 23%. В сравнении с 2022 и 2021 годами показатель вырос на 18% и 19% соответственно. В январе-марте текущего года «Ситилинку» удалось добиться максимальных показателей за последние три года и захватить долю рынка других игроков.

Рост объема продаж видеокарт в денежном выражении по итогам января-марта 2024 года составил 53% относительно первого квартала прошлого года. Прирост к 2022 и 2021 годам – 8% и 25% соответственно.

Чаще всего клиенты Ситилинка в первой четверти 2024 года покупали видеокарты Nvidia GeForce RTX 4060 и 3060, именно эти видеокарты заняли по 40% в топ-10 самых часто приобретаемых товаров в категории. Следом за ними по популярности в топ-10 идет графический ускоритель Nvidia GeForce RTX 3050.

Количество заказов видеокарт в январе-марте текущего года выросло на 29%, относительно прошлого года. В сравнении с 2022 и 2021 годами показатель в 2024 увеличился на 28% и 34% соответственно.

Брендами-лидерами по объему заказов в категории видеокарты по итогам первого квартала 2024 года стали Palit, Gigabyte и MSI. А самый востребованный видеоускоритель по количеству покупок в первом квартале 2024 года – видеокарта Palit GeForce RTX 4060 Dual с 8 ГБ видеопамяти.