В Google Play бесплатно раздают симулятор хакера и еще 6 необычных игр

В цифровом мобильном магазине Google Play бесплатно и навсегда раздают сразу 7 интересных игр, включая симулятор хакера, обучающее приключение, головоломки и многое другое. Одинокий Xакер Игра, которая раньше стоила 199 рублей. Позволяет почувствовать себя в образе хакера-одиночки, взламывающего цифровые системы. BodyQuest: Анатомия для детей Приключенческая и развивающая игра для детей от 6 лет, по мере прохождения которой можно узнать, как устроено человеческое тело изнутри.

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Заколдованные миры Квест про путешествие по страницам заколдованных книг с множеством головоломок и заданий на внимательность. Lil Big Invasion: Dungeon Buzz 2D-игра, главными героями которой являются заблудившиеся в темном подземелье светлячки.

Space Shooter: Galaxy Attack Аркадный шутер про космические баталии на кораблях. Игроку предстоит защитить свою галактику от захватчиков. Block Blast - A Retro Game Ретро-головоломка, основанная на правильном расположении блоков и наборе очков. Glidey - Minimal puzzle game Медитативная головоломка с плитками и отскакивающим от них мячом.

Ранее полную версию российской RPG «Смута» слили на торренты за 4 дня до релиза.