Продажи PS2 превысили 160 млн единиц — Sony обновила данные впервые за 12 лет

Перед уходом с поста главы Sony Interactive Entertainment Джим Райан принял участие в новом выпуске официального подкаста PlayStation. В ходе него он поделился, что продажи культовой консоли PS2 превысили 160 млн единиц.

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Sony не обновляла данные о продажах устройства 12 лет — за это время к общему числу реализованных консолей добавилось 5 млн единиц. PS2 по-прежнему остаётся самой продаваемой консолью за всю историю.

Напомним, 29 марта глава PlayStation Джим Райан отработал свой последний день в качестве сотрудника компании Sony. Топ-менеджер начал работу в корпорации в 1994 году, а в 2019-м возглавил её видеоигровое направление.

С 1 апреля временным главой подразделения станет президент и главный операционный директор компании Хироки Тотоки.