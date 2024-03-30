Представлен самый тонкий игровой мини-ПК в стиле PlayStation 5

В Китае прошла презентация тонкого и мощного игрового мини-ПК AtomMan, который получил флагманский процессор Intel и видеокарту Nvidia. Об этом сообщает портал MyDrivers.

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AtomMan имеет габариты 396,5х236,4х32,5 мм. При таких скромных размерах в устройство удалось уместить 24-ядерный процессор Intel Core i9-14900HX и видеокарту Nvidia GeForce RTX 4070 Laptop, которая используется в ноутбуках.

Система охлаждения Cold Wave Pro, состоящая из двух вентиляторов и пяти медных тепловых трубок, отвечает за поддержание оптимальной температуры компонентов. Поставляемый в комплекте блок питания имеет два режима работы — игровой и офисный, переключение между которыми происходит одним нажатием кнопки.

Мини-ПК поддерживает установку до 96 ГБ оперативной памяти и SSD до 4 ТБ. В числе доступных разъемов значатся RJ-45, USB 3.2 Gen2 Type-A, USB-C с Thunderbolt 4 и HDMI 2.1. Официальная стоимость необычного мини-ПК будет объявлена 20 мая.