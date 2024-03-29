В ремастер Lollipop Chainsaw добавят опции для ветеранов оригинала и новичков

Ёсими Ясуда, продюсер ремастера Lollipop Chainsaw под названием Lollipop Chainsaw RePOP, поделился новыми деталями. Если в прошлый раз он рассказал о японской озвучке сразу от трёх актрис, то сегодня в центре внимания оказался вопрос о новых функциях переиздания.

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В RePOP игроков ждёт много новых функций, которые отсутствовали в оригинальном релизе. Например, некоторым новичкам QTE-моменты могут показаться «затруднительными», в то время как другие игроки захотят получить оригинальный опыт. И для тех, и для других будут разные опции. Однако конкретнее Ясуда расскажет про них позднее.

В дальнейшем разработчик также поделится информацией о системах костюмов и набору рейтинга. Кстати, костюмы в ремастере будут представлены без цензуры. Среди них появятся и новинки, которых не было в оригинале.

У Lollipop Chainsaw RePOP до сих пор нет точной даты выхода или списка платформ. Пока известны только планы выпустить игру этим летом и другие мелкие подробности. А ещё к разработке привлекли художницу оригинала.