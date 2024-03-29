Activision начала расследовать кражи аккаунтов игроков Call of Duty
Сообщается, что Activision начала расследовать хакерские атаки, направленные на кражу данных пользователей игр компании. При этом представитель компании подтвердил, что её сервера остаются безопасными и не сталкивались с проблемами.
Злоумышленники устанавливали вредоносное ПО на компьютеры жертв и использовали доступ для кражи игровых аккаунтов и криптовалютных кошельков. Судя по всему, Activision помогала пострадавшим с удалением программ взломщиков и возвращала контроль над учётными записями в своих играх. Сейчас у издателя недостаточно информации о том, как именно распространяется вредоносная программа.
Источник издания TechCrunch утверждает, что взлом возможен благодаря сторонним приложениям, а не с помощью бреши в защите Activision. Разработчик читов для Call of Duty заявил, что провёл собственное расследование после того, как один из читеров столкнулся с кражей данных. В ходе поисков удалось обнаружить базу данных, где содержались украденные учётные записи. Вредоносное ПО маскировалось под настоящее программы и ориентировано на кражу учётных записей, паролей и имён жертв.
Что касается самих игр Activision, то скоро в Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023) стартует новый сезон. В нём добавят новые режимы, операторов и карты. А ещё начнётся кроссовер с фильмом с «Годзилла и Конг: Новая империя».