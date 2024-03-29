В России стартовала разработка консоли PlaySpace — прототип уже готов

Журналисты издания «Известия» сообщили, что в России стартовала разработка отечественной консоли PlaySpace. Созданием устройства занимаются студенты Донского государственного технического университета. По словам руководителя проекта, у них уже готов прототип.

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В данный момент у нас уже готов прототип. Он представляет собой мини-ПК с собственной операционной системой, на которой можно играть в игры.

Отмечается, что PlaySpace работает на процессоре Intel Atom X5, а также оснащён 4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти. Ещё устройство оснастят адаптерами Bluetooth и Wi-Fi, поддерживающими сети 2,4 и 5 ГГц. Для подключения консоли к монитору или телевизору нужен HDMI-провод.

Цены на PlaySpace будут начинаться от 47 тысяч рублей. Сроки и дата выхода консоли на российском рынке пока не раскрываются.