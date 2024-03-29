В сеть могла утечь полная карта для The Sims 5

Датамайнер под ником DzXAnt22 представил скриншоты карты из тестовой версии Project Rene — за этим кодовым названием скрывается The Sims 5.

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На планах с картой можно увидеть зону городского типа и несколько улиц в «сыром виде», где расположились здания, дороги, машины и деревья.

Судя по всему, на общей карте города будет река, тогда как скриншоты с деталями связаны с «красной» зоной карты, где и проходил тест. Все детали при этом взяли из «слитого» билда игры, которому «больше года».

При создании самой карты авторы, судя по данным файлов, вдохновлялись Парижем.

Пользователь отметил, что игра в этом виде работает примерно при 30 FPS на его модели смартфона Samsung Galaxy S9. Ранее, кстати, сообщалось, что мобильная версия игры может выйти раньше консольных. Производительность новинки (в целом) назвали хорошей.

Кроме того, в файлах нет намёков на возможность путешествовать на другие локации, поэтому пользователь предположил, что игра представит концепцию открытого мира, который работает в реальном времени.

Заодно в комментариях упомянули, что тест сфокусирован на системе кастомизации и сравнили увиденное с технодемо — у тестеров была возможность строить объекты и тому подобное, но «игрой» это назвать сложно.

В прошлом авторы новинки обсуждали, что хотят добавить в неё мультиплеер. Пока что у Sims 5, правда, нет точной даты релиза — игра, кстати, может работать по условно-бесплатной модели.

© Соцсети

© Соцсети

© Соцсети