Gearbox рассказала об активной разработке новой Borderlands и увольнениях

В Gearbox на фоне недавней продажи компании в руки Take-Two прошла волна увольнений — при этом первая компания уже активно работает над новой Borderlands.

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Кроме того, фанатов ждёт свежая часть Homeworld и другие неназванные новинки. Что касается увольнений, то они коснулись сотрудников, которые не были связаны с разработкой игр — включая представителей отделов пиара, исследований и так далее. Точное число уволенных не сообщается.

РанееEmbracer Group продала Gearbox Software в руки Take-Two за 460 млн долларов и заодно объявила о завершении своей реструктуризации. Сделку должны закрыть к июню.

Сумма сделки оказалась значительно ниже по сравнению с ценой, которой пришлось в 2021-м заплатить самой Embracer — тогда покупка авторов серии Borderlands обошлась ей в 1,3 млрд долларов.

У Embracer остались права на некоторые части бизнеса Gearbox, которые связаны с франшизой Remnant и грядущей Hyper Light Breaker. Кроме того, компания выступит издателем некоторых игр Gearbox, которые ещё не были анонсированы. Заодно в руках Embracer сохранила у себя Cryptic Studios, которая отвечает за Neverwinter Online и Star Trek Online.

Сделка стала своеобразным финалом реструктуризации внутри Embracer, которая вызвала волну увольнений и закрытий среди студий компании.

При этом глава фирмы Ларс Вингефорс отметил, что «ещё рано» говорить о приобретении каких-то новых студий. Сейчас компания разбирается с планами на будущее, чтобы поправить собственное финансовое положение.

За время реструктуризации Embracer закрыла студию авторов Saints Row (2022) и Free Radical Design, которая отвечала за TimeSplitters. В общей сложности в компании уволили почти 1500 человек и отменили 42 игры, включая новую Deus Ex.

Кроме того, недавно Embracer частично продала Saber Interactive и свернула деятельность в России.