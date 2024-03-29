Создатели ОС «Аврора» хотят привлечь к платформе разработчиков видеоигр

Мобильная операционная система (ОС) «Аврора» планирует привлекать разработчиков мобильных игр к их портированию на платформу. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на разработчиков из компании «Открытая мобильная платформа».

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Так, в начале апреля состоится встреча между создателями «Авроры» и российскими техническими специалистами. Они обсудят теоретическое создание игр для платформы, «потому что пока технических вызовов с отечественными ОС больше, чем бизнес-возможностей».

Сейчас для отечественной системы нет официальных игр, но многие старые популярные игры с открытым кодом были портированы энтузиастами из комьюнити разработчиков. Сооснователь Watt Studio Егор Томский, отмечает, что пока сложно сказать, кто будет играть на «Авроре». Дело в том, что ОС создавали в первую очередь для госучреждений, а речь про монетизацию видеоигр на ней не шла.