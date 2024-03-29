В Dragon's Dogma 2 добавили опцию новой игры и исправили баги

Capcom объявила о выпуске первого крупного патча для Dragon's Dogma 2 с релиза. Самым главным нововведением, пожалуй, стала опция новой игры. Теперь геймеры смогут начать новое прохождение при существующих сохранениях.

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Ранее игроки жаловались на отсутствие возможности начать новую игру при наличии существующего сохранения, но теперь это возможно. Ещё авторы дали возможность игрокам пройти квест с приобретением жилища раньше, чем было до этого.

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