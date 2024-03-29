Любители компьютерных игр могут потерять свои данные

Вирусы могут "поджидать" пользователей везде: от корпоративных почт и приложений до общественных Wi-Fi и USB-портов. Исключением не стал и крупный онлайн-сервис для геймеров и разработчиков Steam, где в начале марта этого года стали появляться фейковые клоны популярных игр.

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Один из пользователей платформы с ником Kaelrie купил здесь Last Epoch, однако игра оказалось подделкой. После ее запуска компьютер выдал ошибку - синий экран BSOD. Решив переустановить операционную систему, чтобы избавиться от вируса, геймер потерял все данные, сообщает портал DTF.

"Все, кто установил и запустил эти игры, имейте в виду, что они могли содержать вредоносное программное обеспечение (ПО)", - написал он.

Сколько именно людей пострадало от фейковой игры, пока неизвестно, но Valve уже успела заблокировать разработчика, который опубликовал поддельную Last Epoch, и вернула деньги тем, кто скачал ее.

Помимо этого проекта, на платформе были представлены фейковые страницы Helldivers 2 и Palworld. В этом случае хакеры просто переименовывали вкладки со своими старыми программами.

Существует несколько способов, которые позволят выявить фейковую игру. В первую очередь пользователю необходимо обращать внимание на то, откуда он скачивает ее: риск "впустить" в свое устройство вредонос увеличивается, если это не сайт разработчика или официальный магазин приложений. При этом вирусные игры, как правило, имеют странные названия, которые отличаются от оригинала, а также требуют подозрительные разрешения. Что касается последнего пункта, то он особенно актуален для мобильных игр, объяснил руководитель продуктового направления IT-компании Innostage Евгений Федоров.

При этом определить наличие качественного вредоноса в игре геймер вряд ли сможет. Однако одними из показателей заражения компьютера могут стать значительное замедление его работы, всплывающие загрузочные окна и уведомления, появление неизвестных файлов и программ или, наоборот, исчезновение уже имеющихся, сказала специалист отдела обнаружения вредоносного ПО экспертного центра безопасности Positive Technologies Ксения Наумова.

"Опытный пользователь может увидеть различия и во внутренностях самой игры, если она, конечно, в принципе запустится, ведь ошибки могут также служить фактором возможного наличия вирусов", - добавила она.

Целью хакеров, в том числе, являются личные данные или деньги пользователей. Вместе с распространением вредоносного ПО под видом игр и модов к ним, злоумышленники также часто выдают игровые платформы и соответствующие сайты под фишеры и скамеры, отметил руководитель российского исследовательского центра "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов.

"Злоумышленники могут заманивать пользователей, предлагая якобы бесплатные версии платных игр, их взломанные версии, а также ранний доступ к той или иной игре (на деле - ненастоящий)", - предупредил собеседник.

Для профилактики заражения устройства, в частности, нужно установить надежное антивирусное ПО. Также необходимо регулярно проводить проверку на наличие вирусов.

"Всего обновляйте свою операционную систему и приложения до последней версии, так как обновления часто содержат исправления потенциальных уязвимостей и обеспечивают более высокий уровень безопасности", - подчеркнул Федоров.

По словам Наумовой, 92% атак начинаются с социальной инженерии, а потому загружать игры нужно только из проверенных источников - официальных онлайн-магазинов. Не будет лишним проверить дату выпуска, популярность проекта и разработчика, а также ознакомиться с рецензиями и обзорами других пользователей.