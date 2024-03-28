Владельцы Baldur's Gate вложат $1 миллион в разработку новых игр

Hasbro объявила о планах на будущее игровой индустрии. Компания инвестирует $1 миллиард в разработку новых тайтлов. В интервью для Gamespot руководитель Дэн Аюб поделился некоторыми новостями.

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По его словам, деньги направят в разные студии, занимающиеся созданием игр. Среди получателей будут Archetype и Invoke Studio. Также Аюб отметил, что новые проекты Hasbro по вселенной Dungeons & Dragons могут чем-то напоминать Baldur's Gate 3 из-за правил DnD.

Однако компания пообещала не копировать проект из-за его успеха. Baldur's Gate 3 выпустили в 2023 году на ПК, PS5 и Xbox Series. Она получила высокие оценки критиков и более 200 наград «Игра года» от разных изданий.