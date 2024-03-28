В Steam анонсировали игру для медиков — симулятор фармацевта

Rightsized Games и Team17 Digital объявили о скором выходе симулятора Undead Inc. в Steam. Он будет об управлении фармацевтической компанией.

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Игроки в роли начальника франшизы Endswell Medical будут ответственны за развитие бизнеса. В их задачи будет входить увеличение прибыли и удовлетворение требований взыскательного совета директоров, с сохранением своей репутации.

Также геймерам предстоит заниматься исследованием и разработкой биологического оружия, спорных фармацевтических препаратов и опасных технологий.

В конечном итоге истина выйдет наружу, и игрокам придется искоренить свои противозаконные деяния, собрав необходимые ресурсы. Симулятор выйдет 2 мая 2024 года на ПК. Заглавное фото: YouTube