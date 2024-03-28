Первое дополнение Cities Skylines 2 получило худший рейтинг во всем Steam

На днях в градостроительном симуляторе Cities Skylines 2 появились инструменты для моддинга и первое дополнение Beach Properties. Увы, оно не только получило крайне отрицательные отзывы в Steam, но и стало товаром с худшим рейтингом на платформе среди почти 70 тысяч игр и дополнений в данный момент.

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Лишь 4% (55 штук) из написанных сейчас 1133 обзоров оказались положительными. Игроки пожаловались, что декорации в наборе не соответствуют тематике набережной, а никаких геймплейных механик или новинок Beach Properties не привносит. В качестве сравнения фанаты приводят дополнения из первой части Cities: Skylines, в которых разработчики пытались развивать идеи стандартной игры.

Как ни странно, в положительных отзывах также не нашлось никаких плюсов. Игроки рекомендуют покупать дополнение лишь со скидкой и вновь сетуют на отсутствие тематических декораций. Кто-то даже сравнил качество Beach Properties с бесплатными наборами из мастерской.

Стоит отметить, что таблица с худшими товарами в Steam основана на исходных пользовательских отзывах и не учитывает их количество. Дополнение получило чуть более тысячи отзывов, в то время как саму игру оценило свыше 36 тысяч пользователей. Из всех обзоров только 55% в данный момент являются положительными.

Дополнение Beach Properties продаётся за 559 рублей в Steam и включает в себя новые здания и вариант зонирования в виде набережной. Однако свежее обновление также принесло с собой дополнительную радиостанцию и различные правки в градостроительном симуляторе.

Напомним, что релиз Cities Skylines 2 состоялся в октябре 2023 года. Пользовательские обзоры в Steam до сих пор остаются смешанными из-за проблем с оптимизацией и скудностью контента. На это пожаловался и автор Игромании, но среди сильных сторон нашлись проработанный ИИ и красивая графика.