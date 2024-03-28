Бывший глава EA Russia возглавил издателя Atomic Heart

Новым генеральным директором (CEO) компании-издателя Astrum Entertainment назначен бывший руководитель EA Russia Тони Уоткинс. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Astrum Entertainment.

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Astrum Entertainment – это один из крупнейших разработчиков и издателей видеоигр для консолей, ПК и смартфонов в России. В портфолио компании входит более 20 проектов, включая такие известные игры, как Warface, Lost Ark, Atomic Heart и не только.

В свою очередь Тони Уоткинс прежде всего известен тем, что более 14 лет возглавлял российское подразделение американской игровой компании Electronic Arts (EA). Кроме того, новый CEO Astrum Entertainment в прошлом занимал руководящие позиции в «Лаборатории Касперского», ESL FaceIT Group, Lavazza Coffee и не только. Всего за плечами у Уоткинса – 25 лет работы на российском рынке.

Сообщается, что в должности главы Astrum Entertainment Уоткинс займется активным развитием бизнеса за счет расширения портфеля компании, инвестиций в новые продукты, а также заключения новых партнерств в России и других странах.