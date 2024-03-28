Новая метроидвания Earthblade авторов Celeste уже не выйдет в этом году

Разработчики из Extremely OK Games обратились к фанатам с долгожданным обращением. Увы, весть получилась безрадостной — авторы Celeste переносят свою новую метроидванию Earthblade на неопределённый срок. Игра уже точно не выйдет в 2024 году.

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В студии действительно хотели бы объявить дату выхода Earthblade, но её просто «нет в планах». При этом разработка не стоит на месте. Команда получила нового геймидизайнера, а в самом процессе создания игры виднеется прогресс.

Свежая кровь вдохновила Extremely OK Games взглянуть на вещи по-новому. Проблемой стало то, что расширение команды новыми разработчиками приводит к выгоранию из-за увеличившихся финансовых затрат — здесь творчество сталкивается с деньгами.

Анонс Earthblade состоялся в 2021 году. Игроки будут путешествовать по двумерному пиксельному миру. Страница метроидвании доступна в России в Steam. На ней можно увидеть скриншоты, показывающие стиль проекта.