В Escape from Tarkov началась Масленица

Battlestate Games выпустила свежее обновление для Escape from Tarkov. К нему приурочили тематический ролик и постер — игроки шутера смогут отпраздновать Масленицу, сжигая костры на просторах Таркова. А следить за статистикой сожженных костров можно на сайте события.

© Battlestate Games

Ролик снят с реальными актёрами. Бойцы в зимнем лесу сидят у костра, ждут наступление весны и травят байки про «лихо» и «духов зимы». Последних получится призвать, если поджечь костёр. «Духи» — опасные противники, которые могут броситься под град пуль. Если суметь продержаться, то появится добрый «дух весны» с полезными наградами.

В момент написания новости, вскоре после релиза обновления, на просторах Таркова было сожжено уже несколько сотен костров. Мнения пользователей разделились. Кому-то такая Масленица понравилась, хотя западные игроки не до конца поняли, причём в событии снег и сжигание костров.

Другие же считают, что теперь Escape from Tarkov превратилась в «фэнтези» со сказочными духами, а сами разработчики запоздали с ивентом в честь Масленицы. Некоторые игроки жалуются на то, что авторам стоило бы бороться с проблемами с серверами EFT и багами.

Escape from Tarkov доступна на PC, а ещё у игры есть ответвление в виде командного шутера. В этом месяце Escape From Tarkov: Arena уже получила обновление с безрейтинговым режимом.