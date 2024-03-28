На Twitch запретят стримы с фокусом на интимные части тела

Недавно Twitch-стримерши нашли новый способ привлечь внимание зрителей — они начали выводить геймплей игр на свои ягодицы и грудь. Видимо, руководство платформы обратило внимание на тренд и оперативно решило внести изменения в правила.

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С 29 марта на Twitch запретят вести стримы с фокусом на интимные части тела «на протяжении долгого времени». Однако модерация не уточнила, сколько именно можно демонстрировать данные участки без получения блокировки.

Наши правила сообщества призваны помочь сделать Twitch гостеприимным местом. Контент на Twitch постоянно развивается, и мы хотим, чтобы наши правила работали должным образом и соответствовали новым моделям поведения.

Напомним, 27 марта пользователи Twitch сообщили, что стримы, клипы и записи трансляций с пометкой «Азартные игры» больше не доступны для просмотра зрителям из России.