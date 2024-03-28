Авторы Dune: Awakening рассказали о размере MMO и планах на дату релиза

Креативный директор Dune: Awakening Джоэл Байлос в рамках общения со СМИ раскрыл свежие детали о грядущей MMO во вселенной Фрэнка Герберта.

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В MMO нельзя будет сыграть за представительниц ордена Бене Гессерит. Пользователь берёт на себя роль персонажа, которого обучил методам ордена кто-то знакомый с ним (как Пола Атрейдеса учила мать);

Авторы убрали из описания MMO фразу о «1000 игроках одновременно», так как уровень оптимизации не позволил реализовать эту идею (их будет не меньше 100 на карте);

В игре будут разные карты (для выживания, глубокая пустыня, социальные хабы), которые работают отдельно на своём сервере и они смогут поддерживать разное число игроков (до 200 в хабах, до 500 в глубокой пустыне);

Карта глубокой пустыни, которая всегда будет оставаться общей для всех, в девять раз больше карты из CONAN Exiles (это несколько карт, которые соединены в одну большую локацию);

Перемещение между картами сделано с помощью полётов (вероятно, на орнитоптере);

Основную пустыню отделяет от других карт «Защитная стена» — горная цепь, внутри которой живут люди;

Внутри гор расположилась зона PvE, однако снаружи действуют правила PvP;

Пустыня создаётся с помощью процедурной генерации и определённых правил (важных событий и битвы гильдий за ресурсы);

Особенный акцент на PvP будет в эндгейме;

Игра подталкивает пользователей к тому, чтобы они изучали мир и сражались за ресурсы, а не бездумно убивали конкурентов;

Со временем герой научится «пустынной походке», которая не привлекает огромных червей;

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Игру можно проходить без участия в PvP;

Со временем в игру добавят возможность ездить на червях, но уже после релиза;

Можно будет легко нападать на чужую технику (но и враги могут покарать за это);

Сама планета Арракис представит определённое разнообразие на картах, это не только пустыня;

Вода будет необходима для решения многих задач, не только выживания (переработки ресурсов и тд);

Встреча с песчаной бурей не обязательно сразу заканчивается смертью (но она может наступить очень быстро, через 30 секунд);

Поначалу можно будет создавать укрытия от бури, но дальше в игре есть более опасный шторм;

Если червь поглотит игрока, то он потеряет накопленные ресурсы;

После проигрыша в бою игрок ещё может попытаться выжить (если у него есть вода), но в случае гибели ресурсы тоже будут потеряны;

В игре есть несколько видов системы возрождения;

В PvP-зонах враги могут забирать ресурсы с тел убитых;

У MMO будет своя альтернативная временная линия по сравнению с книгами и фильмами (что влияет на местную экологию);Свободно красть или уничтожать технику не дадут.

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Напоследок автор отметил, что говорить о точной дате релиза пока рано:

Я хотел бы выпустить игру Funcom, которая бы работала без проблем. Мы выросли как компания. Думаю, что мы можем выпустить качественный «выживач». Это [«Дюна»] важная франшиза. Сейчас к ней много интереса. В 2019 году, когда мы взялись за серию, то просто знали, что нас ждёт фильм. Мы не представляли того, какой из картин выйдет результат. И теперь серия разрослась до гигантских размеров. Это добавило нам уровня ответственности, который мы чувствуем. Поэтому я хочу убедиться, что эта игра сможет удовлетворить фантазии всех фанатов «Дюны».

Саму игру создают для PC, Xbox Series и PS5, недавно она получила свежий тизер и технодемо.