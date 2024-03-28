Создатели Company of Heroes и Age of Empires 4 попрощались с Sega

Relic Entertainment, известная по сериям Company of Heroes и Homeworld, а также Age of Empires IV, становится независимой. Из рук Sega студию помог выкупить «внешний инвестор».

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В Relic заверили, что меняющийся статус компании не скажется на поддержке актуальных тайтлов. Релиз обновления 1.6 для Company of Heroes 3 запланирован на апрель и порадует фанатов новым контентом и функциями, добавленными по просьбе сообщества.

Сама Sega тем временем собирается сократить 240 должностей в штатах Sega Europe, Sega HARDlight и Creative Assembly. В последней, напомним, уже проходили увольнения на фоне отмены разработки шутера Hyenas.

Руководство Sega извинилось перед сотрудниками и объяснило, что данный шаг направлен на улучшение игрового бизнеса компании в будущем.

В начале года сообщалось и о грядущих увольнениях в подразделении Sega в США, однако сегодня появились хорошие для сотрудников новости. Sega of America ратифицировала первый профсоюзный договор — это для крупных игровых компаний в новинку.