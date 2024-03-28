Sega стала первой крупной игровой компанией с полноценным профсоюзом в США

Американское подразделение Sega в Южной Калифорнии ратифицировало профсоюзный договор — впервые среди крупных игровых компаний в США.

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Профсоюз под названием Allied Workers Guild Improving Sega (AEGIS) охватывает примерно 150 сотрудников, как временных, так и штатных, во всех подразделениях компании.

Его членам гарантируются следующие условия: минимальная годовая прибавка к заработной плате; защита от произвольных дисциплинарных взысканий и увольнений; выходное пособие; обязательное упоминание в титрах игр, включая имена первых тестеров; разные льготы вроде бонусов, медицинского страхования и так далее; заблаговременное уведомление о любых планах на использование ИИ на рабочем месте.