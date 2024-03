Apple пообещала выпустить больше игр для Vision Pro

Компания Apple объявила, что в ближайшее время продолжит расширять список доступных на Vision Pro игр. Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на официальное заявление IT-гиганта.

Уже 28 марта для Vision Pro выйдут три новые игры из Apple Arcade: бесконечный раннер Alto's Odyssey: The Lost City, рисованная приключенческая игра Gibbon: Beyond the Trees и основанная на физике головоломка Spire Blast. Все три игры уже доступны на других устройствах Apple, включая iPhone, iPad, Mac и Apple TV.

«28 марта игроки смогут парить над продуваемыми ветрами дюнами в фантастическом месте вдали от дома в Alto's Odyssey: The Lost City, погружаться в захватывающие джунгли с семейством гиббонов в игре Gibbon: Beyond the Trees, получившей премию Apple Design Award 2022 года, и разрушать яркие башни всех форм и размеров, которые появляются в их физическом пространстве, в веселой игре-головоломке Spire Blast, основанной на физике», – гласит официальное заявление Apple.

Apple Arcade – это подписочный сервис, который обеспечивает доступ к сотням игр для iPhone, iPad, Mac, Apple TV и Vision Pro, причем все без рекламы и покупок в приложениях. Стоимость месячной подписки Apple Arcade равна $7, или примерно 650 руб. по курсу на 27 марта 2024 года.