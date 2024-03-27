Minecraft Legends и еще две игры станут бесплатными в апреле в PS Plus

В апреле текущего года подписчики базовой версии PlayStation Plus Essential и всех других уровней получат доступ к Minecraft Legends и еще два проекта. Об этом сообщается в блоге компании.

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Первой игрой в подборке стала Immortals of Aveum для PS5, разработанная студией Ascendant Studios. Это шутер от первого лица, который получил смешанные отзывы критиков, а из-за низких продаж из студии-разработчика уволили половину сотрудников.

Владельцам PS4 и PS5 будет доступна Minecraft Legends. Это спин-офф знаменитой игры в жанре экшен-стратегии от третьего лица. В этом проекте вместо привычного строительства и выживания предстоит объединяться с другими игроками и сражаться с врагами. Проект имеет смешанные отзывы, а в начале 2024 года разработчики объявили о прекращении поддержки игры — спустя почти год с релиза.

Skul: The Hero Slayer — это 2D-платформер в жанре роуглайт, где игроки берут на себя роль скелета. Во всей апрельской подборке это самая бюджетная и высокооцененная игра. Добавив игру в библиотеку, можно будет запустить ее в любое время при наличии активной подписки PS Plus.

Забрать игры можно будет со 2 апреля по 6 мая. Пока что геймерам все еще доступны игры из мартовской раздачи, среди которых Sifu, F1 2023, Hello Neighbour 2 и аддон для Destiny 2 — The Witch Queen.