У популярного стримера Ninja обнаружили рак кожи

27 марта один из самых популярных стримеров Ninja сообщил в соцсети X (ранее Twitter), что у него диагностировали рак кожи. По словам звезды, болезнь обнаружилась во время ежегодного осмотра у дерматолога.

© Чемпионат.com

Стример посоветовал своим читателям воспринять данный пост всерьёз и самостоятельно сходить на проверку к специалисту.

Всё ещё нахожусь в небольшом шоке, но хочу держать вас в курсе. Несколько недель назад я пошёл к дерматологу на ежегодную проверку кожи и родинок, на которую Джесс [супруга стримера] записала меня. В районе ступни у меня была родинка, которую хотели на всякий случай удалить, однако затем она вернулась в виде меланомы. Врачи полны оптимизма, поскольку рак удалось обнаружить на ранней стадии.

У Ninja самый популярный аккаунт на платформе прямых трансляций Twitch с 19 млн подписчиков. На YouTube у стримера также есть канал, однако аудитория там немного больше — почти 24 млн подписчиков.