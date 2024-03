Обновление Orbital для No Man’s Sky с кастомизацией кораблей получило трейлер

Авторы космического симулятора No Man’s Sky поделились трейлером обновления Orbital. Версия под номером 4.6 уже доступна для загрузки на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Среди ключевых новинок разработчики выделяют:

Переработку космических станций — они стали просторнее и изменились внешне;

Строительство новых звездолётов из восстановленных деталей с возможностью кастомизации;

Миссии флотилии;

Улучшения в интерфейсе, системах репутации, торговли и гильдий.

Конечно, не обошлось без исправлений ошибок и багов.

Ознакомиться с полным списком изменений можно на странице обновления.

Трейлер обновления Orbital

Судя по первым отзывам игроков, обновление получилось интересным и крупным. Некоторые из изменений фанаты ждали с 2016 года, а особенно высоко была оценена кастомизация космических кораблей.

Последнее крупное обновление Omega вышло в No Man’s Sky в феврале этого года. А в декабре разработчики из Hello Games анонсировали свою новую игру Light No Fire. В ней покажут планету размером с настоящую Землю.