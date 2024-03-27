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Облачные игры на Xbox получили поддержку мыши и клавиатуры

Облачные игры стали гораздо более универсальными, по крайней мере у Xbox. Microsoft наконец-то запустила поддержку мыши и клавиатуры для Xbox Cloud Gaming (xCloud). Пока в бета-версии.

Облачные игры на Xbox получили поддержку мыши и клавиатуры
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Эта долгожданная функция позволит вам отказаться от контроллера и играть в любимые игры с мышью и клавиатурой. Обновление доступно через браузер Edge или Chrome, а также непосредственно в приложении Xbox для ПК.

Хотя пока поддерживаются не все игры, в начальную линейку входят такие популярные игры, как Fortnite, Sea of Thieves, Halo Infinite и другие. Microsoft предупреждает, что некоторые игры могут временно отображать элементы пользовательского интерфейса контроллера, прежде чем подстроиться под мышь и клавиатуру.

В браузерных облачных играх убедитесь, что вы находитесь в полноэкранном режиме для оптимальной работы мыши и клавиатуры. Переключиться обратно на контроллер можно с помощью удобного сочетания клавиш ALT+F9.

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