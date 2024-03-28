На создание российской консоли уровня PlayStation и Xbox уйдет до 10 лет

27 марта президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об организации производства игровых консолей в стране. Срок исполнения поручения установлен до 15 июня 2024 года.

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Издание «Коммерсантъ» опросило нескольких российских представителей игровой индустрии касаемо создания отечественных игровых консолей. По их мнению, на создание устройства с нуля уйдёт до 10 лет, а бюджет проекта может составить 5–10 млрд рублей.

По словам руководителя направления розничных проектов Fplus Антона Фомина, в России нет компаний, которые могут заняться созданием консолей. Для этого необходимо создать операционную систему и игры, чтобы конкурировать с PlayStation, Xbox и Nintendo.

Продуктовый директор «Мира танков» Андрей Лысак считает, что наладить производство консолей можно по существующим китайским проектам. Подобное решение займёт от одного до двух лет и обойдётся в 500 млн рублей, а в качестве операционной системы подойдут Android Open Source Project, Linux или «Аврора».