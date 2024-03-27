Тестер грядущего шутера Marvel Rivals назвал его «клоном» Overwatch

В сети появился новый цветной постер грядущего PvP-шутера Marvel Rivals, презентация которого должна состояться сегодня, 27 марта в 18:00 МСК.

© NetEase Games

Ранее в сети представили чёрно-белую обложку грядущей игры с силуэтами персонажей Marvel — в текущей версии же можно в деталях рассмотреть их дизайн.

Кроме того, у новинки уже появились разные страницы в соцсетях, а в описании в качестве релизных платформ упоминают PC, Andorid и iOS. Ранее по поводу мобильных устройств появлялась противоречивая информация инсайдеров.

В описании игру называют «командным PvP-шутером», разработкой которого занималась NetEase Games.

Кроме того, на Reddit появился отзыв пользователя, который якобы принимал участие в закрытом альфа-тесте новинки — он назвал увиденное «клоном Overwatch».

Единственное различие заключается в том, что в данном случае участники играют от третьего лица. Сам пользователь принял участие лишь в одном матче, но отметил, что про Overwatch в новинке напоминает буквально всё — от геймдизайна до художественного стиля.

Правда, у игры оказался довольно большой список доступных персонажей — о некоторых из них как раз ранее упоминали инсайдеры. Но сам тестер всё равно считает, что игра опоздала на рынок «лет на пять».