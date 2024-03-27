Путин дал поручение правительству о создании игровых консолей в России

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об организации производства игровых консолей в стране. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Кремля — в нём также указано о «создании операционной системы и облачной системы доставки игр и программ пользователям».

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Рассмотреть вопрос об организации производства стационарных и портативных игровых приставок и игровых консолей, а также о создании операционной системы и облачной системы доставки игр и программ пользователям.

Срок исполнения поручения установлен до 15 июня.

Игровые консоли — устройства для запуска видеоигр, которые могут выступать в том числе мультимедийными приставками для воспроизведения музыки и видео. Основных игроков по производству устройств на мировом рынке трое: Sony (PlayStation), Microsoft (Xbox) и Nintendo (Switch).