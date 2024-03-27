Глава Xbox Фил Спенсер посетовал на стагнацию индустрии и дорогие эксклюзивы

Руководитель Microsoft Gaming Фил Спенсер занят не только размышлениями о портативной версии Xbox, но и о меняющейся игровой индустрии.

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В разговоре с Polygon Спенсер отметил, что индустрия сильно изменилась за последние годы — особенно в отношении стоимости разработки, которая сейчас может достигать «300 млн долларов», и распространения игр после релиза.

Всё это породило три существенные проблемы:

Из-за высокой стоимости издатели всё реже готовы идти на риски. Если раньше было достаточно продать несколько сотен тысяч единиц, чтобы игра окупила затраты, то сейчас эта планка выросла до миллионов единиц. Это довольно большая цифра на рынке, где уже существует много разных игр. Как результат, издатели отказываются от рисков, что часто бьёт по творческой стороне индустрии, и это очень не нравится Спенсеру; Стоимость эксклюзивов, которые охватывают ограниченную аудиторию, непомерно высока. Кроме того, такие игры должны приносить дополнительный доход, оправдывающий затраты на производство консолей; Рост консольного рынка застопорился. Да, Xbox, PlayStation и Nintendo Switch продолжают продаваться, но многие обладатели этих платформ просто переходят с поколения на поколение, являясь частью существующей аудитории. Новых клиентов на рынке мало, а без их привлечения, со стороны конкурентных издателей и консолей, добиться успеха не получится.

Эти изменения имеют и «человеческую цену». Не секрет, что индустрия погрязла в сокращениях и увольнениях. Сама Microsoft не так давно приняла решение сократить 1900 сотрудников Activision Blizzard и Xbox.

Происходящее в игровом подразделении Microsoft это одновременно и часть общей наблюдаемой в индустрии тенденции, и часть плана по дальнейшему развитию Xbox. Самого Спенсера очень беспокоит отсутствие роста в индустрии, которое бьёт по финансовой стороне бизнеса. Если прогнозы указывают на то, что отрасль не будет расти и в следующем году, то как убедить инвесторов, что есть смысл вкладывать свои деньги?

Поэтому и происходят сокращения и реструктуризации. Если же удастся добиться роста, то индустрия может стать более надёжным местом для построения карьеры.

Спенсер подчеркнул, что все принимаемые в настоящее время решения, в том числе и релиз своих эксклюзивов на сторонних консолях, должны помочь Xbox. Да, с этим не все согласятся, но это необходимо.

В Xbox также стремятся привлечь и удержать интерес молодой аудитории, поколения Z. Основной принцип бренда для этой цели выглядит следующим образом: Xbox — это место, где я могу найти отличные и интересные мне игры».

А ещё Спенсер признался, что хотел бы увидеть будущее, в котором цифровые магазины игр вроде Epic Games Store существуют и на Xbox.

Сейчас всё больше геймеров переходят на PC и портативные устройства, где есть ощущение причастности к открытой игровой экосистеме. А вот консоли со своими ограничениями, наоборот, могут разделять и отпугивать аудиторию.

Поэтому, возможно, что для привлечения игроков на консоли этим самым консолям нужно убрать барьеры и стать больше похожими на PC.