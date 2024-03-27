Rockstar добавила Red Dead Redemption с DLC в подписку GTA+

Rockstar Games объявила о пополнении библиотеки премиум-подписки GTA+. Теперь в ней доступны культовый вестерн Red Dead Redemption и дополнение Red Dead Redemption: Undead Nightmare.

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В игры могут сыграть все владельцы консолей PlayStation 5 и Xbox Series с активной подпиской GTA+. Последняя, напомним, была запущена в 2022 году в консольной версии GTA Online.

Напомним, что Red Dead Redemption вышла в далёком 2010 году на Xbox 360 и PlayStation 3. В прошлом году Rockstar выпустила официальный порт на PS4, обновление с поддержкой 60 FPS для PS5 и версию для Nintendo Switch. Игроки такую щедрость не оценили.