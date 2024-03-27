Из The Callisto Protocol убрали Denuvo

Издание DSOGaming обратило внимание, что из The Callisto Protocol пропала антипиратская защита Denuvo. Разработчики убрали её почти через полтора года после релиза.

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Сразу же после того, как защита спала, хакеры взломали тайтл и выложили его в Сеть для скачивания.

Согласно тестам, проведённым изданием, после удаления Denuvo минимальная частота кадров повысилась на 22%: с 80 FPS до 98 FPS. Однако средняя частота кадров осталась прежней — 120 кадров в секунду. Тестировщик также отметил уменьшившееся количество статтеров.

Иными словами, наличие Denuvo действительно бьёт по производительности, именно поэтому игроки так не любят тайтлы, выпущенные с этой антипиратской системой.

The Callisto Protocol доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.