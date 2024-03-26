В симуляторе тенниса TopSpin 2K25 появится Даниил Медведев

Разработчики грядущего симулятора TopSpin 2K25 опубликовали новое видео, посвящённое основным деталям будущей игры. Авторы подробно рассказали о механиках игрового процесса — они будут практически идентичны культовой Top Spin 4, но с более современными механиками и анимациями.

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На старте в TopSpin 2K25 будет 29 лицензированных теннисистов, включая россиянина Даниила Медведева, швейцарца Роджера Федерера, американку Серену Уильямс и многих других спортсменов со всего мира. К сожалению, в списке отсутствуют Рафаэль Надаль и Новак Джокович — одни из лучших теннисистов в истории. С чем это связано, неясно.

Видео доступно на YouTube-канале TopSpin 2K25. Права на видео принадлежат 2K Games.

TopSpin 2K25 поступит в продажу уже 26 апреля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. За разработку отвечает студия Hangar 13, авторы Mafia 3 и ремейка первой «Мафии».