Фантастический детектив Between Horizons вышел на PC

Издательство Assemble Entertainment объявило о релизе научно-фантастического приключенческого квеста Between Horizons. Над игрой работала немецкая студия DigiTales Interactive, ставшая известной после дебютного проекта Lacuna – A Sci-Fi Noir Adventure.

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Главная героиня Between Horizons — Стелла, новый начальник службы безопасности космического корабля «Зефир». Миссия корабля состоит в поисках нового дома для человечества, и она рассчитана на 130 лет. Поколение Стеллы родилось на корабле, и ему не суждено увидеть конечную цель.

Игрокам предстоит провести расследование инцидента, который грозит срывом миссии «Зефира», исследуя полуоткрытый мир огромного корабля. Нам обещают захватывающую историю и всё более сложные решения, которые не раз поставят под сомнения выбранные моральные принципы.

До 8 апреля игру можно купить со скидкой, за 531 рубль. Доступен также набор с цифровым саундтреком. А для принятия решения о покупке можно познакомиться с бесплатной демоверсией Between Horizons.