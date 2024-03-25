Вакансия студии авторов Days Gone намекнула на разработку крупной игры-сервиса

Создавшая постапокалиптический экшен Days Gone, студия Bend Studio разместила на своём сайте новую вакансию. Согласно ей, в команду ищут человека на должность ведущего проект-менеджера с «практическим опытом выпуска высокобюджетных игр-сервисов».

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В описании также говорится, что у кандидата должен быть опыт в переводе студий из области создания традиционных одиночных игр в область разработки игр-сервисов.

Напомним, что информация о следующей игре Bend Studio появилась ещё в 2021 году. Тогда сообщалось, что студия трудится над новым IP и работает с открытым миром, который она создала ещё в Days Gone. В 2022 году команда подтвердила, что в её следующей игре будут системы открытого мира Days Gone и мультиплеер.

После этого каких-то новостей по проекту не было, а в прошлом году Bend Studio внезапно вспомнила о серии Syphon Filter.

Days Gone вышла в 2019 году на PS4, а в 2021-м добралась до PC.