Критики тепло встретили приключение Princess Peach Showtime про спасение театра

На Nintendo Switch состоялся релиз Princess Peach: Showtime! — новой игры во вселенной «Марио», центральной героиней которого стала Принцесса Пич. Именно её усатый водопроводчик спасал во множестве своих игр, но теперь сама Принцесса будет помогать защищать театр от злой ведьмы и её прихвостней.

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В честь выхода Nintendo показала короткий трейлер. В нём можно увидеть кадры игрового процесса и заставок. Особенно заметен «мультяшный стиль», который выражается в общей яркости картинки и дизайнах персонажей.

Критики тепло приняли сказочное приключение. Оценки следующие:

78 баллов — Opencritic, рекомендует 64% рецензентов;

75 баллов — Metacritic.

Главным плюсом Princess Peach: Showtime! называют весёлый и разнообразный игровой процесс, который не требует от пользователей серьёзных навыков. На первый взгляд новинка может не привлечь внимание, но обязательно завоюет фанатов Nintendo. Некоторые журналисты захотели, чтобы компания сделала больше игр про второстепенных персонажей мира Super Mario Bros.