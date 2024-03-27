Во что поиграть на Android и iOS, новинки марта

Рынок мобильных игр не дремлет даже тогда, когда на рынке консольных или компьютерных проектов наступает сравнительное затишье. Портал pocketgamer.com подготовил подборку свежих игр для Android и iOS.

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Boomerang RPG: Watch out, Dude!

Хаотичная, по-хорошему дурацкая игра о том, как храбрый герой отражает вторжение демонов при помощи комично большого бумеранга. Boomerang RPG сочетает элементы авто-баттлера и tower-defense стратегии; тем, кто соскучился по флэш-играм эпохи Newgrounds, стоит обратить внимание.

Vermitron

Занятный гибрид tower-defense и старомодных roguelike в духе The Legend of Zelda. В Vermitron игроку предстоит защитить последний цветок со старой Земли от роботов и инопланетных монстров при помощи целого зверинца очаровательных питомцев. А параллельно маленькому роботу необходимо изучать уровни, находить апгрейды и прокачиваться свое снаряжение под сочный чиптюн-саундтрек.

Monster Never Cry

Monster Never Cry — idle-RPG с необычным твистом. Вместо того, чтобы спасать мир, игрок возглавит армию демонов, чтобы отстроить город изгнанных монстров и захватить земли короля-героя. А для этого необходимо собирать яйца демонов, тщательно составлять комбинации монстров и составлять собственный легион злодеев.

Chuck The Duck

Маленький гибрид градостроительной стратегии и roguelike, где храбрый утенок собирает ресурсы, чтобы помочь отстроить свой город. Chuck The Duck предлагает игроку проходить непростые полосы препятствий на воде, искусно обходя ловушки при помощи различных способностей.