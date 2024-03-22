Horizon Forbidden West уже можно скачать с торрентов

Horizon Forbidden West взломали в первый же час после релиза 21 марта. Теперь игра доступна пользователям для скачивания через торрент.

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Тайтл добрался до ПК только через два года после выхода на консолях. В отличие от других игр студии Sony, Horizon Forbidden West не имела защиты Denuvo — вместо нее за безопасность отвечали DRM-системы магазинов Steam и Epic Games Store.

Однако они оказались недостаточно надежными. Хакеры быстро обошли все меры защиты, используя эмулятор.

Взломанная версия весит чуть больше 104 ГБ, но после установки требует около 150 ГБ свободного места на жестком диске.

О каких-либо технических проблемах с ПК-версией Horizon Forbidden West пока не сообщалось, но наверняка пиратская версия будет получать какие-либо патчи.