Маленькие бесплатные игры: лучшие таймкиллеры для Android и iOS

Мобильные игры порой могут послужить отличным таймкиллером на случай, если позарез нужно убить лишних полчаса или чуть-чуть разгрузить мозг на перерыве. Портал makeuseof.com посоветовал подборку маленьких, бесплатных и быстрых игр как раз для таких моментов.

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Doodle Jump

Doodle Jump доступна на смартфонах уже много лет, но до сих пор остается захватывающим таймкиллерам. Игроку нужно управлять прыжками маленького монстрика, наклоняя устройство из стороны в сторону, чтобы запрыгнуть как можно выше. Игра предлагает много уровней, заданий и таблицу лидеров.

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Polyforge

Медитативная головоломка, где игрок должен раскрасить каждую сторону геометрической фигуры аккуратными нажатиями. Но стоит быть осторожным: если случайно дважды нажать на одну и ту же сторону, то придется начинать заново. Правильные нажатия создают приятную музыкальную ноту, а неправильные — не попадают в тон.

Angry Birds Blast

Для того, чтобы получить удовольствие от Angry Birds Blast, не нужно быть горячим фанатом франшизы. В этой головоломке три-в-ряд игрок должен лопать шарики совпадающих цветов, чтобы освобождать птичек. Большие группы шариков создают бомбы, расчищающие больше места, а различные бонусы помогают игроку выбраться из тупиковых ситуаций.

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Subway Surfers

Один из самых популярных представителей жанра раннеров. В Subway Surfers игрок управляет персонажем свайпами по экрану, чтобы пробежать как можно дальше по бесконечной железной дороге. Джетак, ховерборд и меткие прыжки помогут собрать больше монет, пока вы избегаете препятствия.

Pokemon Go

Pokemon Go вряд ли нуждается в представлении. Ловите монстров, прокачивайте их и сражайтесь с другими тренерами в реальном мире. Идеальная игра для того, чтобы развеяться во время пешей прогулки.

Crossy Road

Очаровательный клон Frogger, где отчаянной курице необходимо пересечь бесконечное шоссе, уклоняясь от машин, поездов и прочего транспорта. Crossy Road затягивает не на шутку: после каждого забега хочется тут же начать следующий.

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Bowling Crew

Динамичная аркада про боулинг, которая предлагает покатать шары в самых разных локациях: от рок-клуба до заснеженных гор. Bowling Crew имеет низкий порог вхождения, но на освоение всех механик в совершенстве потребуется некоторое время.