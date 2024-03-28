Маленькие бесплатные игры: лучшие таймкиллеры для Android и iOS
Мобильные игры порой могут послужить отличным таймкиллером на случай, если позарез нужно убить лишних полчаса или чуть-чуть разгрузить мозг на перерыве. Портал makeuseof.com посоветовал подборку маленьких, бесплатных и быстрых игр как раз для таких моментов.
Doodle Jump
Doodle Jump доступна на смартфонах уже много лет, но до сих пор остается захватывающим таймкиллерам. Игроку нужно управлять прыжками маленького монстрика, наклоняя устройство из стороны в сторону, чтобы запрыгнуть как можно выше. Игра предлагает много уровней, заданий и таблицу лидеров.
Polyforge
Медитативная головоломка, где игрок должен раскрасить каждую сторону геометрической фигуры аккуратными нажатиями. Но стоит быть осторожным: если случайно дважды нажать на одну и ту же сторону, то придется начинать заново. Правильные нажатия создают приятную музыкальную ноту, а неправильные — не попадают в тон.
Angry Birds Blast
Для того, чтобы получить удовольствие от Angry Birds Blast, не нужно быть горячим фанатом франшизы. В этой головоломке три-в-ряд игрок должен лопать шарики совпадающих цветов, чтобы освобождать птичек. Большие группы шариков создают бомбы, расчищающие больше места, а различные бонусы помогают игроку выбраться из тупиковых ситуаций.
Subway Surfers
Один из самых популярных представителей жанра раннеров. В Subway Surfers игрок управляет персонажем свайпами по экрану, чтобы пробежать как можно дальше по бесконечной железной дороге. Джетак, ховерборд и меткие прыжки помогут собрать больше монет, пока вы избегаете препятствия.
Pokemon Go
Pokemon Go вряд ли нуждается в представлении. Ловите монстров, прокачивайте их и сражайтесь с другими тренерами в реальном мире. Идеальная игра для того, чтобы развеяться во время пешей прогулки.
Crossy Road
Очаровательный клон Frogger, где отчаянной курице необходимо пересечь бесконечное шоссе, уклоняясь от машин, поездов и прочего транспорта. Crossy Road затягивает не на шутку: после каждого забега хочется тут же начать следующий.
Bowling Crew
Динамичная аркада про боулинг, которая предлагает покатать шары в самых разных локациях: от рок-клуба до заснеженных гор. Bowling Crew имеет низкий порог вхождения, но на освоение всех механик в совершенстве потребуется некоторое время.