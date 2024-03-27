80 000 островов за год: Epic Games поделилась успехами Fortnite

Почти год назад Epic Games запустила Unreal Editor for Fortnite (UEFN) — мощный редактор, который позволяет создавать контент прямо в Fortnite. На конференции GDC исполнительный вице-президент по экосистеме Fortnite Сакс Перссон рассказал порталу gamesindustry.biz о статистике и планах Epic на будущее.

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За прошедший год UEFN воспользовались примерно 15 000 игроков, которые опубликовали в общей сложности 80 000 «островов». 130 млн пользователей опробовали их, и тем самым принесли создателям контента $320 млн выплат. По словам Перссона, на релизе UEFN разработчики видели примерно 50 новых островов каждый день. Сейчас их число приблизилось к 600.

Одним из крупнейших новшеств редактора станет инструмент MetaHuman Creator и Animator: его интеграция поможет пользователям создавать персонажей. Помимо этого, UEFN получит инструмент физики тканей Marvelous Deisgner. А если говорить о других нововведениях, то дорожная карта развития редактора на 2024 включает интеграцию контента из Fall Guys и Rocket Racing, чтобы пользователи могли создавать оригинальный контент в стиле этих игр на базе UEFN.

Функционал редактора также расширится до Lego Fortnite. Геймеры смогут выкладывать собственные уровни и мини-игры на базе платформы, заключая партнерское соглашение всего одним кликом. По условиям сделки, создатели контента получают 85% отчислений, а Lego — оставшиеся 15%.

Последний момент стоит отдельного внимания, т.к. Lego в прошлом испытывала проблемы с монетизацией и контролем пользовательского контента. По словам Перссона, строгим требованием для интеграции UEFN и Lego Fortnite было введение системы рейтинга для каждого острова — она появилась в прошлом октябре. Механика позволяет брендам, вроде Lego, задавать потолок рейтинга для любых островов, на которых может появиться их интеллектуальная собственность. Конечно, систему рейтинга можно эксплуатировать, т.к. она выдает оценки отталкиваясь от информации самих создателей контента, но Epic не намерена верить пользователям на слово.

Перссон заверил, что все острова проходят предварительную модерацию: в Fortnite нет контента, который избежал бы контроля разработчиков. Просмотр нового контента перед публикацией позволяет Epic поддерживать более высокий стандарт качества и напрямую работать с авторами в рамках гайдлайнов брендов.

Конечно, 600 новых уровней — не так уж много на фоне других игр на базе пользовательского контента, но Epic ставит перед разработчиками более строгие требования. Компания хочет, чтобы UEFN стал полноценным инструментом для разработки игр, и с конца 2025 года все новые сезоны Fortnite Battle Royale будут создаваться именно на нем.