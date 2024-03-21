Финал главного квеста Starfield доделывали в последнюю минуту

Бывший ведущий дизайнер квестов Starfield Уилл Шен рассказал, что у авторов было очень мало времени для завершения главного задания в игре.

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Речь идёт о сражении около планет Масада 3, куда в итоге приземляется герой — и следом путешествует между локациями, которые ранее посещал в игре.

О проблемах Шен рассказал на конференции разработчиков в Сан-Франциско, где ещё выступал вывший ведущий дизайнер уровней Fallout 76 Дэрил Брингер. Оба специалиста на данный момент ушли из Bethesda.

Мы наконец-то подошли к этапу, когда всю игру можно было пройти до конца. И нам стало очевидно, что ей не хватает большой финальной локации, которая бы связала сюжет воедино и представила достойный экшен-момент. Я одновременно занимался основным квестом и возглавлял команду дизайнеров квестов, поэтому времени не было вообще. Вся команда была и так чрезвычайно занята.

Шен отметил, что одной из проблем стал размер команды разработчиков. К примеру, над The Elder Scrolls 5: Skyrim трудилось около 100 человек, поэтому разные отделы взаимодействовали между собой без проблем.

В случае Starfield в команде было уже больше 500 человек, что усложнило процесс, а разные отделы начали отказываться от коллабораций из-за нехватки ресурсов.

Каждое предложение теперь должно было пройти через продюсеров, поскольку нужно было проверить всю работу с контингентом. Нельзя было уже просто попросить обычный стул [для игры]. «Нужны ли для него анимации?» «Звуковые эффекты?» «Сколько времени это добавит в расписание, может ли задача не вписаться из-за занятости одной из команд?».

Шен понимал, что времени на завершение работы над главным квестом мало — и обратился к старшему дизайнеру уровней Стиву Корнетту . Ему то и принадлежала идея посещения старых локаций через скачки между измерениями в финале.

Этот подход позволил не создавать отдельную новую локацию для финала и сохранить время в процессе разработки.

Напоследок Шен добавил, что качественный результат в играх обеспечивает чёткое построение задач для уровней и открытое взаимодействие между сотрудниками — это позволяет сохранить фокус на главных целях.

Ранее Starfield получила патч 1.10.31, который добавляет позы и эмоции в фоторежиме. Кроме того, он позволяет не отключать лишний раз сканер и вносит множество исправлений.