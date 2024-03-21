В «Битлджусе 2» будут сцены с покадровой анимацией, прямо как в оригинале

Режиссёр «Битлджуса 2» Тим Бёртон рассказал, что в фильме будет покадровая анимация, чтобы перенести на экран множество классических эффектов из первого «Битлджуса».

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Таким образом постановщик решил отдать дань уважения оригиналу и добавить немного ностальгии.

Для этого нужно было вернуться к основам, к качеству ручной работы. Это заново прояснило мне, почему я люблю снимать фильмы.

В актёрский состав ленты вошли Майкл Китон, Дженна Ортега, Моника Белуччи, Вайнона Райдер, Уиллем Дефо, Артур Конти, Кэтрин О’Хара и другие. Cюжет картины расскажет о событиях, произошедших после оригинального фильма. съёмки ленты стартовали ещё летом 2023 года, однако были остановлены на четыре месяца из-за забастовки актёров США.

Мировая премьера «Битлджуса 2» состоится 6 сентября.