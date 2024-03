Новая Alone in the Dark — позор: в игре даже нечего похвалить

Ничего толкового не вышло.

Alone in the Dark — проклятый бренд. Сформировав основы любимого миллионами жанра «хоррор на выживание» (survival horror), серия так и не смогла найти себя, а в XXI веке она кажется каким-то странным приветом из другого столетия.

Даже игра 2008 года, история которой подавалась в виде эпизодического сериала, не снискала популярности — больно кривая и косая она вышла. У экшена было немало достоинств, в числе которых продвинутая физика, нетривиальный геймплей, недооценённая фишка с инвентарём «в куртке», однако по итогу получился «средне». Затем выходила ужасная Alone in the Dark: Illumination (2015), про которую сейчас не принято вспоминать.

В 2018 году права на серию выкупила THQ Nordic, отдав разработку новой части студии Pieces Interactive — создателям провальной Magicka 2 и пары дополнений для Titan Quest 2. Новинка выходит уже 20 марта, а мы уже успели пройти новую попытку возродить «Одного в темноте».

К сожалению, ничего толкового не вышло.

Alone in the Dark: информация об игре

Название: Alone in the Dark

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series

Разработчик: Pieces Interactive

Издатель: THQ Nordic

Дата выхода: 20 марта 2024 года

Жанр: survival horror

Релиз в России: официально выйдет

Хвалить Alone in the Dark не за что

Новинка с первых показов не вызывала доверия, но хотелось верить в лучшее — даже несмотря на имя разработчика. К сожалению, подтвердились только худшие предположения. Новая Alone in the Dark — плохая игра, хотя более обидным для неё будет описание «никакая».

Она не выдерживает сравнения с коллегами по жанру — да что там, она практически во всём проигрывает даже Alone in the Dark 2008 года выпуска. Художественно, местами даже графически, геймплейно, механически, сюжетно и даже концовкой.

На бумаге история кажется хоть немного интригующей: детектив и героиня прибывают в поместье в поисках дяди девушки. Однако найти его сложно: обыватели говорят таинственными фразами, а герои будто бы сходят с ума, постоянно «погружая» в воспоминания пропавшего родственника. Звучит интересно, но в итоге получилась какая-то сюжетная клякса. История прямая как палка, никакой интриги нет, финал вообще будто бы из другой игры.

И ведь сюжет — лучшая часть новой Alone in the Dark. Остальные аспекты только хуже: исследовать особняк неинтересно и, что куда хуже, незачем. Все действующие лица совершенно плоские и невыразительные, поэтому, даже если бы была возможность заниматься изучением мира, это попросту не нужно. Да даже геймплейного смысла в этом нет — даже если бы тут была возможность находить новые виды оружия, например, с учётом низкой сложности, это вообще не требуется.

Во время прохождения подразумевается исключительно одна дорога без обходов. В итоге бо́льшую часть игры ты идёшь по полуоткрытой локации, где всегда есть один или два пути — если два, значит, в оба всё равно придётся идти.

«Кошмары» — уровни за пределами особняка созданы абсолютно аналогичные, только тут уже появляются враги. Лучше бы их, конечно, не было. Боевая система просто ужасна и напоминает какие-то студенческие поделки. Дизайн врагов взят напрямую из Resident Evil 7 — просто какие-то болотные увальни, только один ходит, другой ползает, у третьего больше здоровья, а ещё один летает. Сражаться с ними абсолютно неинтересно как механически (сама стрельба просто ужасная), так и по части жанра.

Нас обманули

Новая Alone in the Dark никакой не «хоррор на выживание» — это обычный линейный экшен, где изредка нужно решать плохие или слишком простые головоломки. Экономить патроны не нужно, а умереть можно исключительно по глупости — собственной или игры (финальный босс может убить с одного удара, а любой враг может случайно запереть вас в каком-нибудь предмете интерьера или в углу).

Что обиднее, очень редко у новой Alone in the Dark проглядываются интересные идеи — чаще всего это касается моментов перехода из реальности в кошмар. Там команда поразительно умеет создать интересные сегменты, правда, длятся они не больше минуты, Но на этом вообще весь творческий запал студии и закончился.

Разрекламированные актёры, кстати, кажутся абсолютно лишними — играют они на уровне чтения тексты с записки, никакого актёрского таланта они не демонстрируют. Вряд ли это проблема Джоди Комер («Убивая Еву») и Дэвида Харбора («Очень странные дела»). Зачем их пригласили — огромный вопрос. Не удивлюсь, если бо́льшая часть бюджета — их гонорары. Лучше бы использовали эти деньги на игру.

У игры есть технические проблемы

Alone in the Dark нетребовательна к железу: я без проблем на максимальных настройках в разрешении 3440x1440 получал до 200 кадров в секунду (у меня довольно мощные Ryzen 5 7600X и RTX 4070 Ti). Вряд ли именно с FPS у кого-то возникнут проблемы.

Однако игра постоянно подвисает (происходят статтеры) — при ходьбе, во время роликов, при смене локаций. В катсценах ситуация доходит до абсурда, когда картина несколько секунд просто статична — и за это время уже могут смениться планы.

Возможно, на релизе выйдет патч с исправлением этих проблем — или нет.

Alone in the Dark: стоит ли играть?

Нет. Редко получается так, что игру совершенно не за что похвалить. Практически везде найдётся свой игрок — не удивлюсь, если даже у новой Alone in the Dark такие найдутся. При этом игру сложно назвать плохой — она компетентная. Компетентная в том плане, что она технически работает, там есть геймплей, её можно пройти.

Однако как художественное произведение Alone in the Dark просто «никакая». В моём понимании, это даже хуже «плохой игры». Плохая может вызывать какие-то эмоции, но эта просто пустая. Внутри новой Alone in the Dark ничего нет, она просто полая.

Проблема новинки не в том, что она выглядит и играется как бюджетная студенческая работа — нет, мы не раз видели превосходные работы молодых разработчиков. Проблема в том, что новая Alone in the Dark просто не может ни в чём преуспеть.

Оценка Alone in the Dark — 3/10

Понравилось

Иногда игра выдаёт атмосферные сцены

На прохождение уйдёт около пяти часов

Не понравилось