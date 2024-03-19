Порнозвезда научилась стримить игры на своих ягодицах

Порнозвезда Morgpie научилась стримить игры на своих ягодицах. Как сообщает Kotaku, она провела необычную трансляцию на Twitch, сыграв в Fortnite — экран транслировался на попу актрисы.

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Впервые Morgpie прибегла к этому «методу» стриминга 12 марта, транслировав на попу свою реакцию на видео MoistCriTiKaL об эволюции Twitch. Ролик с эфира приобрел некоторую популярность, однако трендом это не стало. 14 марта порноактриса провела новый эфир с картинкой на ягодицах, заметно улучшив качество и четкость изображения. В этот раз она сыграла в Fortnite.

Со второй попытки идея стала вирусной и подражать ей стали другие стримеры. Одни запускали игры на плюшевых медведях, другие — на аниме-фигурках, а некоторые — на своем теле. Сама Morgpie 17 марта опубликовала изображение своих ягодиц на зеленом экране — на случай, если кто-то захочет провести с ними стрим.

Однако у порнозвезды появились и критики. Некоторые считают, что происходящее отображает полную деградацию Twitch и стримов по Fortnite в частности.