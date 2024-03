Экшен Steel Seed авторов Close to the Sun нашел издателя и получил новый трейлер

Студия Storm in a Teacup, известная по приключению Close to the Sun, нашла издателя для своей следующей игры — стелс-экшена Steel Seed. Им стала ESDigital Games, которая, по словам самого CEO компании Олега Кудишова, впечатлилась «отличной концепцией подхода» разработчиков из Storm in a Teacup к жанру.

Steel Seed готовится к релизу в конце этого года на РС (Steam, EGS), PlayStation 5 и Xbox Series. Заявлена полная локализация на русский язык. Первая публичная демонстрация демо игрового процесса пройдёт на GDC Play — в период c 20 по 22 марта.

А пока все желающие могут ознакомиться со свежим геймплейным трейлером Steel Seed. Разработчики обещают захватывающий сеттинг мрачного научно-фантастического мира и глубокое повествование, над которым поработал лауреат премии BAFTA Мартин Корда. Среди других главных особенностей Steel Seed отмечаются: